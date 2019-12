Damit haben die Disneyland-Gäste sicherlich nicht gerechnet. Normalerweise erwarten die Besucher Figuren wie Micky Maus oder Donald Duck. Seit einiger Zeit gehört aber noch eine ganz andere Filmreihe zu dem Animationsriesen, denn Disney ist mittlerweile auch für Star Wars verantwortlich. Kein Wunder also, dass die Besucher auch in dem Freizeitpark über das Weltraumabenteuer stolpern – dieses Mal allerdings wohl anders als gedacht: Die "Star Wars"-Darsteller schauten höchstpersönlich im Disneyland vorbei!

Am Montag trafen sich die Kinostars in dem Erlebnispark in Kalifornien zu einem Q&A mit einigen Fans. Daisy Ridley (27), Keri Russell (43), Oscar Isaac (39), John Boyega (27), Kelly Marie Tran, Anthony Daniels und Regisseur J. J. Abrams (53) stellten sich den Fragen der "Star Wars"-Begeisterten. Über die jubelnden Fanmassen haben sich die Schauspieler natürlich ziemlich gefreut. Vor allem Daisy kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Bis die deutschen Kinogänger ihre Stars wieder zu Gesicht bekommen, dauert es aber noch ein bisschen. Der neue Streifen "Star Wars: The Rise of Skywalker" kommt erst am 19. Dezember in die Kinos. Werdet ihr euch den neuen "Star Wars"-Film anschauen? Stimmt ab!

Snorlax / MEGA John Boyega in Disneyland

Snorlax / MEGA Daisy Ridley in Disneyland in Kalifornien

Snorlax / MEGA J. J. Abrams in Disneyland

