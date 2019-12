Für ihren Vierbeiner nur das Beste! Daraus, dass Sofia Vergara (47) ihren Chihuahua heiß und innig liebt, macht sie wirklich kein Geheimnis. Mittlerweile hat Baguette sogar einen eigenen Instagram-Kanal. Dort postet die Hundemama fast täglich neue Fotos, auf denen sie ihre Hündin meist in irgendein lustiges Kostüm gesteckt hat. Diese Aktion ist nun nur ein weiterer Beweis dafür, wie viel die Kleine Sofia bedeutet: Sie hat für Baguette eine Geburtstagsparty geschmissen!

Via Instagram teilte die 47-Jährige jetzt ein paar Eindrücke: Geschenke, pinke Deko, eine schicke Torte – ja sogar einen Geburtstagstisch hat die Modern Family-Darstellerin für diesen Anlass aufgestellt! Der Anzahl der Kerzen auf dem Kuchen nach zu urteilen ist ihr Liebling sechs Jahre alt geworden. Gäste durften auf der Fete natürlich auch nicht fehlen: Neben einem pelzigen Gefährten von Baguette waren außerdem zwei Freunde von Sofia sowie ihr Sohn Manolo eingeladen.

Dass Sofia glamouröse Events ausrichten kann, hatte sie erst vergangene Woche zu Thanksgiving bewiesen: Anlässlich des Erntedankfests verwandelte sie ihr Zuhause in einen goldenen Palast! Was sagt ihr zu Baguettes Party? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / sofiavergara Baguettes Geburtstagsparty

Instagram / baguettegonzalez Sofia Vergaras Hund Baguette

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara an Thanksgiving 2019

