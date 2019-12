Passend zum Fest der Liebe: Gina-Lisa Lohfink (33) ist jetzt rothaarig! Erst Anfang Oktober überraschte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit einem Umstyling a la Heidi Klum (46). Die Beauty, die eigentlich für ihre blonde Mähne bekannt ist, färbte sich die Haare schwarz. Schon kurz nach dem Make-over zeigte sich Gina-Lisa allerdings nur wenig zufrieden mit der neuen Frisur und kündigte kleinere Veränderungen an. Jetzt hat sich das Model allerdings für eine zweite Mega-Verwandlung entschieden – und erneut in den Farbtopf gegriffen.

"Ich bin jetzt rot, wie Arielle – eine Weihnachts-Arielle. Ich liebe es sehr, es passt doch so gut zur Adventszeit", berichtet die 33-Jährige gegenüber Bild. Den neuen Look hat sie sich aber nicht aus einer reinen Laune verpassen lassen. Gina-Lisa erklärt, dass sie sich für die farbige Frisur aufgrund eines Weihnachtsgans-Essens für Obdachlose in Frankfurt entschieden hat. "Weihnachten ist doch so eine schöne Zeit. Ich möchte für alle da sein. Auch für die Armen dieser Welt. Und helfen", freut sie sich.

Von blond über schwarz zu rot. Welche Farbe gefällt der Ex-Dschungelcamp-Insassin eigentlich am besten? "Ich finde mich mit allen Haarfarben toll. Blond war ich ja sehr lange. Jetzt finde ich den roten Look natürlich echt mega", verrät sie dem Magazin ebenfalls. Welche Frisur mögt ihr an Gina-Lisa am liebsten? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress Gina-Lisa Lohfink im November 2018

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-Star

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Model

