Steht dem Cast von Köln 50667 bald ein großer Umbruch bevor? Gerade erst machten diese Neuigkeiten die Runde: Hauptdarstellerin Margarita Nigmatullin (24) sowie drei weitere Stars steigen offenbar aus der Vorabend-Soap aus! Das erfuhr Promiflash von einem Insider. Nun gibt es offenbar weitere News über das Format, die nicht minder spannend sind: Kein Geringerer als Ex-Love Island-Hottie Danilo Cristilli soll demnächst bei "Köln 50667" mitspielen!

Wie mehrere einschlägige Quellen gegenüber Promiflash verrieten, soll Danilo – neben vier weiteren neuen Gesichtern – eine Rolle in dem beliebten Format ergattert haben und auch schon bald vor der Kamera stehen! Dies würde auch erklären, warum der Kuppelshow-Star gerade erst nach Köln gezogen ist. Auch die anderen "Köln 50667"-Stars leben in der Rheinstadt, da dort mehrmals die Woche gedreht wird. Wann genau der gebürtige Italiener in dem Berlin - Tag & Nacht-Spin-off zu sehen sein wird und welche Figur er dabei verkörpert, ist bisher nicht bekannt.

Allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis diese Details öffentlich werden. Im Promiflash-Interview Anfang November sprach der Ex-Freund von Dijana Cvijetic schon von einem anstehenden Umzug nach Köln sowie "spannenden neuen Projekten". "Mehr dazu gibt es bald zu sehen", kündigte Danilo an. Findet ihr, er würde in die Serie passen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / danilocristilli "Love Island"-Kandidat Danilo Cristilli

Anzeige

Instagram / danilocristilli "Love Island"-Teilnehmer Danilo Cristilli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de