Trotz Liebes-Pleite mit Philine hat Bauer Kai offenbar doch noch das große Glück gefunden! Bei Bauer sucht Frau kämpfte der Landwirt um das Herz der Brillenträgerin – gefunkt hatte es zwischen den beiden Singles aber letztlich nicht. Bei der großen Wiedersehensfeier, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, entschieden sie sich getrennte Wege zu gehen. Grund zum Trübsal blasen gab es für Kai allerdings nicht – schon kurz darauf flirtete er mit Bauer Thomas' Ex-Kandidatin Lena. Jetzt haben es die beiden auch offiziell gemacht: Sie sind ein Paar!

"Wie ihr bereits mitbekommen habt, sind wir uns in Berlin etwas näher gekommen. Wir sind ein glückliches Paar geworden und hoffen, dass es immer so bleibt", plauderte der Maschienen-Liebhaber gegenüber RTL aus. In einem Video stehen die Turteltauben vor schneebedeckter Bergkulisse und genießen ihre Zweisamkeit. Auch Kais Liebste äußerte sich zu dem Happy End: "Ich freue mich auf alles, was kommt, und ich bin sehr glücklich mit dem Kai." Zur Bestätigung gab es danach einen innigen Kuss für ihren Partner.

Dass es zwischen den beiden ziemlich knistert, hatten die Fans schon bei der Bauern-Fete vermutet. Schon dort hatte der Landwirt in den höchsten Tönen von Lena geschwärmt. "Ich und Lena verstehen uns richtig super. Sie hat mir schon irgendwie zugesagt und wir sind ins Gespräch gekommen und wir schauen, wie es weiter geht. Ich denk', wir sind auf dem besten Weg", verriet er. Beim gemeinsamen Tanzen tauschten sie schon die ersten verliebten Blicke aus.

