Diesen Winter wird es eindeutig kuschelig! Stars wie Taylor Swift (29), Kylie Jenner (22) und Co. geben in Sachen Mode gern den Ton an. Was diese VIPs auf der Straße tragen ist oftmals in wenigen Tagen ausverkauft – und auch dieses Mal haben die Ladys wieder ein feines Näschen für vermutlich DEN Modetrend 2019: TayTay und Kylie sowie Model Ashley Graham (32) wurden vermehrt in flauschigen Pullover-Kleidern gesichtet!

In diesem It-Piece wurde Taylor bereits Anfang Oktober nach einem Madonna-Konzert von Paparazzi abgelichtet. Ihr kürbis-orangefarbenes Pulli-Dress kombinierte die "You Need To Calm Down"-Interpretin mit einer schlichten Tasche und Boots. Ashley hingegen entschied sich nur wenige Wochen später für ein dunkelgraues Outfit. In diesem Sweater-Kleid mit umspielender Raffung setzte die werdende Mama ihren Babybauch gekonnt in Szene.

Als Vorreiterin für diesen Trend gilt wohl Ariana Grande (26). Die Sängerin machte bereits des Öfteren übergroße Pullover als Kleider umfunktioniert salonfähig. Daran orientierte sich erst vor wenigen Tagen auch der Keeping up with the Kardashians-Star und setzte auf eine ziemlich sexy Kombination aus Rollkragen-Kleid und Overknees. An Thanksgiving zelebrierte Kylie in so einem stylishen Look mit ihrer Familie. Was sagt ihr zu diesem Trend? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MEGA Ashley Graham, Model

Getty Images Ariana Grande in Los Angeles 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, TV-Gesicht

