Was für eine scharfe Schlange! Kim Kardashian (39) und ihre Schwester Kourntey (40) verbringen aktuell entspannte Tage im sonnigen Miami – was aber nicht bedeutet, dass die bekannten Geschwister sich auch eine Auszeit vom Medientrubel gönnen. Am Dienstag strahlten die beiden auf dem roten Teppich einer Modenschau – und besonders Kim zog dabei alle Blicke auf sich: Der Reality-Star erschien in einem mutigen kompletten Schlangen-Print-Outfit!

Ganz schön gewagt! Für eine Fashion-Show des Labels Dior schmiss sich die Vierfach-Mutter ordentlich in Schale – oder besser: in Fake-Schlangen-Haut. Zu einem langen Mantel im schwarz-weißen Snake-Print kombinierte sie eine Hose mit einem gleichen Animal-Print mit Gelbstich. Und ja, natürlich blieb Kim dem Tier-Muster auch bei ihren Schuhen und ihrem Brustbeutel treu! Lediglich die Farb-Nuancen änderten sich von Kleidungsstück zu Kleidungsstück.

Kourtney schlängelte sich deutlich schlichter über den Red Carpet: Die 40-Jährige schlüpfte in ein knielanges, schwarzes Lederkleid. Den Look rundete sie lediglich mit schwarzen Riemchen-Heels ab. Gegen das Ensemble ihrer jüngeren Schwester wirkte Kourts Auftritt nahezu unauffällig. Wie gefällt euch Kims Outfit? Stimmt in der Umfrage ab!

BFA/ ActionPress Kourtney Kardashian und Kim Kardashian im Dezember 2019

Getty Images Kim Kardashian

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Dezember 2019

