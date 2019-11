Egal wo sie hinkommt, sie zieht die Blicke auf sich! Kim Kardashian (39) weiß offenbar ganz genau, wie sie ihren Auftritt so inszeniert, dass er Schlagzeilen macht. In der Vergangenheit hatten es einige Outfits der Reality-TV-Beauty wirklich in sich: Ihr extravagantes Schnür-Top im Februar dieses Jahres war beispielsweise so knapp, dass dies fast an einen Nippel-Gate grenzte. Oder die berüchtigte glänzende Gummihose bei einem Zoo-Besuch, was ihr einige verwirrte Blicke von Passanten bescherte. Jetzt überraschte Kim auf dem roten Teppich einer Preisverleihung in New York City erneut – in einem durchaus diskussionswürdigen Look!

In Sachen Outfits wird es eben nie langweilig mit der 39-Jährigen! Als Kim und Ehemann Kanye West (42) am Mittwoch bei der Award-Verleihung des WSJ. Magazins erschienen, staunten die Fotografen nicht schlecht. Das Paar kam in aufeinander abgestimmten denimblauen Outfits . Doch während es der Rapper im einfachen Anzug mit Goldkette relativ klassisch angehen ließ, setzte die Keeping up with the Kardashians-Beauty voll auf Experimentierfreudigkeit: Cowgirl trifft Prinzessin, muss ihr Motto am Kleiderschrank wohl gewesen sein! Kims Bluejeans war bis zu ihrem Po zusätzlich in blaues Leder gehüllt, ihre blauen Lederstiefel gingen in die Hose über. Die dazugehörige Jeans-Korsage war schulterfrei – und hatte dazu überdimensional große Puffärmel.

Anders sah es wiederum an dem Geburtstag von Mama Kris Jenner (64) aus. Da ging es ausnahmsweise mal nicht um den perfekten Look oder um materielle Dinge: Kim rührte ihre Mutter zu Tränen, indem sie ihr einen Tag in ihrem früheren Haus schenkte. Dort liegen nämlich unzählige Erinnerungen von all ihren Kindern und der Ehe mit ihrem verstorbenen Ex-Mann Robert Kardashian Sr.

