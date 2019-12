Hier ist ein Bauch schöner als der andere! Aktuell sind in Hollywood ziemlich viele Ladys schwanger. Neben Model Ashley Graham (32) erwarten auch Jenna Dewan (39) und Christina Milian (38) in Kürze ein Baby. Letztere Beautys haben sich erst kürzlich bei einem Event getroffen und eine ziemlich witzige Aktion gestartet, die sich wirklich sehen lassen konnte: Jenna und Christina haben ganz ungeniert ihre Schwangerrundungen verglichen!

Bilder, die Daily Mail jetzt vorliegen, zeigen ein ziemlich glückliches Bald-Mama-Duo. Babybauch an Babybauch posierten die beiden am Mittwoch in Los Angeles bei einem Screening zur neuen Serie "Soundtrack", in der sowohl Jenna als auch Christina mitspielt. Die Ex-Frau von Channing Tatum (39) setzte bei dieser Veranstaltung auf ein schwarzes Kleid, während die 38-Jährige ein rosafarbenes Muster-Dress trug.

Erst vor wenigen Wochen plauderte Christina aus, mit welchen Gelüsten sie zu Beginn ihrer Schwangerschaft zu kämpfen hatte. "Ich hatte immer Lust auf Pizza. Kurz vorher hatte ich einen Pizza-Traum und in den zwei Wochen danach wollte nichts anderes essen als Pizza", erzählte die baldige Zweifach-Mama in einem Interview mit Hollywood Life.

Instagram / christinamilian Christina Milian, Schauspielerin

Getty Images Jenna Dewan im November 2019

Backgrid / ActionPress Christina Milian und Tochter Violet

