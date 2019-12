Es ist ein bezaubernder Blick in die Vergangenheit! Mit rosa Haarspange im leicht gewellten Haar, einer himmelblauen Jacke und großen braunen Rehaugen, dazu der Ansatz eines Lächelns – das Bild eines putzigen kleinen Mädchens, mit dem eine deutsche TV-Berühmtheit ihre Fans in den sozialen Medien entzückt. Der goldige Schnappschuss ist 46 Jahre alt – doch wer ist die selbstbewusste Kleine auf dem niedlichen Kinderfoto?

Das kleine Girly auf dem Bild ist heute eine echte Macherin – und niemand Geringeres als Die Höhle der Löwen-Investorin Judith Williams (47)! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 48-Jährige jetzt das Foto, dass sie im Alter von zwei Jahren zeigt. Und: elektrisiert damit ihre Fans. Gleichzeitig mit dem Post nutzt Judith die Gelegenheit, um sich bei ihren Eltern zu bedanken und ihnen zur goldenen Hochzeit zu gratulieren. "Perfekte Eltern? Ja, weil sie unperfekt sind und ich durch viele Höhen und Tiefen mit ihnen gehen durfte und sie mich nicht in Watte gepackt haben. Sie sprachen nicht von meinen Fehlern, sondern von meinem Potenzial. Dadurch konnte ich das Looser Dasein der Schule zu Hause ablegen und mit viel Mühe lernen, an mich zu glauben."

Nachdem Judith sich durch die alten Familienfotoalben geblättert hatte, kehrten bei ihr besondere Erinnerungen an ihre Kindheit zurück: "Von den vielen wunderbaren Erinnerungen in ihrer ersten eiskalten Altbauwohnung in München. Oder Marionettentheater zu Hause, weil Zirkus viel zu teuer für uns war, bin ich ihnen für alles so dankbar." Durch ihre Eltern habe sie gelernt, dass alles möglich ist, was man sich in den Kopf setzt. Und dafür ist ihnen die Investorin heute zutiefst dankbar.

Starpix / picturedesk.com Judith Williams, Wien 2019

Anzeige

WENN.com Judith Williams

Anzeige

Gulotta,Francesco / ActionPress Judith Williams, Unternehmerin und Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de