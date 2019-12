Prinzessin Annes (69) Reaktion ging im Netz viral! Am vergangenen Dienstag statteten Donald Trump (73) und Ehefrau Melania (49) mit anderen Staatsoberhäuptern im Zuge des NATO-Treffens in London den britischen Royals einen Besuch ab. Sowohl die Queen (93), als auch Prinz Charles (71) und dessen Ehefrau Camilla (72) schüttelten den Trumps artig die Hand – bis auf Anne. Doch wurde etwa etwas Falsches in das Verhalten der Tochter der Queen hineininterpretiert?

Die Twitter-Gemeinde sah in Annes Reaktion und dem strengen Blick ihrer Mutter eine waschechte Verweigerung – und dafür wurde die Prinzessin auch gefeiert. Doch der Journalist Valentine Low, der vor Ort war, will die Situation richtig erkannt haben. "Nach der Begrüßung wandte sich die Queen an Anne, um zu sehen, wer als Nächstes noch kommen würde", twitterte der Fachmann. Doch bis auf die 69-jährige Royaldame und ein paar Mitglieder des Haushaltes waren keine anderen Gäste mehr da.

"Anne hob also die Hände in die Luft, lachte und sagte nur: 'Ich bin es' und fügte einen Moment später hinzu: 'Und diese Menge'", schrieb Valentin auf der Social-Media-Plattform weiter. Einzig allein die Reaktion des britischen Oberhauptes habe diesen Moment dann letztendlich so seltsam aussehen lassen. Also war doch alles nur ein großes Missverständnis.

Getty Images Prinzessin Anne, Melania und Donald Trump, Queen Elizabeth II., Prinz Charles und Camilla

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne in Wien im Juni 2017

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass es doch nur so ein kleines Missverständnis ist? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de