Eiskalte Abfuhr für Donald Trump (73)! Der US-Präsident reiste am Dienstag vom Weißen Haus über den Großen Teich nach Europa: Gemeinsam mit anderen Staatsoberhäuptern wie Angela Merkel (65), Emmanuel Macron (41) und Boris Johnson (55) kam er in London für das NATO-Treffen zusammen. Am Nachmittag empfingen Queen Elizabeth II. (93) und weitere Familienmitglieder Trump und dessen Ehefrau Melania (49) im Buckingham Palast. Prinzessin Anne (69) wurde dabei mit einem bewussten Bruch der Etikette zum gefeierten Royal!

Während die Queen, ihr Sohn Prinz Charles (71) und dessen Ehefrau Camilla (72) die Trumps artig begrüßten, blieb Anne einfach abseits stehen. Ihre Mutter schien sie deswegen zu rügen und anzuweisen, dem angereisten Ehepaar ebenfalls die Hände zu schütteln. Die im Netz gefeierte Reaktion der 69-Jährigen: Sie zuckte mit den Achseln und blieb stur an ihrem Platz stehen! "Prinzessin Anne so: Ich bin doch da, Mama, was willst du von mir? Ich liebe sie", schreibt ein User auf Twitter begeistert. Und ein anderer verkündet: "Sie ist mein neuer Lieblingsroyal!"

Ob das Oberhaupt der USA ihr das übel nehmen wird? Auch der 73-Jährige selbst ist schon bei einem Besuch am königlichen Hof durch Fehlverhalten aufgefallen: Er hatte im Sommer bei einem Staatsbankett der 93-Jährigen über den Rücken gestrichen – ein absolutes No-Go! "Man fasst keine Königin an. Man tätschelt ihr nicht den Rücken, man fasst sie nicht am Unterarm", hatte ein Adelsexperte gegenüber RTL erklärt.

Getty Images Prinzessin Anne, Melania und Donald Trump, Queen Elizabeth II., Prinz Charles und Camilla

Getty Images Prinzessin Anne und Angela Merkel in London 2019

Getty Images Queen Elizabeth II. und Donald Trump

