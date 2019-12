Seit Mitte November ist Reality-TV-Star Caitlyn Jenner (70) schon in den Tiefen des australischen Buschs gefangen – die 70-Jährige nimmt am britischen Dschungelcamp teil. Bisher schlägt sie sich wacker und versorgt ihre Mitbewohner und die Zuschauer zu Hause mit interessanten und nie gehörten Details zu den restlichen Mitgliedern des Kardashian-Jenner-Clans. Was Caitlyn noch nicht weiß: Es kommt eine besondere Überraschung auf sie und die anderen Kandidaten zu! Denn niemand Geringeres als die Hollywood-Stars Dwayne "The Rock" Johnson (47) und Kevin Hart (40) werden sie im Busch besuchen.

Der Gastauftritt der beiden Schauspieler findet jedoch nur virtuell statt: Sie werden die Camper durch eine Dschungelprüfung namens "Dingo Dollar Challenge" führen. "Dwayne Johnson wird die Stars am Anfang der Challenge briefen – via Videobotschaft, die er mit Kevin Hart aufgenommen hat", verriet ein Insider gegenüber der britischen Boulevard-Zeitung The Sun. "So etwas gab es noch nie in der Show." Die Aktion erfolgt im Rahmen von Kevin und Dwaynes neustem Kinostreifen "Jumanji: The Next Level", der teilweise ebenfalls im Dschungel spielt.

Erst am Mittwochabend feierte der Film Premiere in Berlin. Auch Promiflash war vor Ort und traf Kevin, Dwayne und ihre Co-Stars Jack Black (50) und Karen Gillan (32) mit bester Laune an – vor allem die Männer alberten auf dem roten Teppich ständig miteinander herum.

