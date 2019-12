Täuschend echte Bildbearbeitung – damit wurde Kirby Jenner zu einem wahren Netz-Star! Der US-Amerikaner photoshoppt sich selbst in Fotos von keiner Geringeren als Kendall Jenner (24). Mittlerweile wird er von über einer Million Followern auf Instagram gefeiert, denn dank seiner ausgezeichneten Bearbeitungsfähigkeiten, könnte man tatsächlich denken, der Spaßvogel würde dauernd mit seinem Idol zusammen abgelichtet werden. Kirby geht bei seinen Postings sogar so weit, dass er sich als zweieiigen Zwilling des Top-Models bezeichnet. Im echten Leben sind sich die beiden allerdings noch nie begegnet!

Das Instagram-Profil des Komikers ist voll von konstruierten Fotos – so bearbeitet er sich zum Beispiel gekonnt zu Kendall mit auf das Titelbild der türkischen Vogue oder des Magazins Harper's Bazaar. Noch witziger als die editierten Fotos sind oftmals seine Bildunterschriften. "Ein großes Dankeschön an meine tolle Schwester, die letztes Wochenende hergekommen ist, um mir dabei zu helfen, die Pferdeäpfel und das ganze Pipi sauber zu machen", schrieb er zu einem Instagram-Post, auf dem die älteste Jenner-Schwester auf einem Pferd sitzt und er mit Moon-Boots lächelnd nebenher läuft. Die Follower feiern Kirby für seinen Humor: "Mein Leben hat wieder einen Sinn. Du bist so lustig, unfassbar", schwärmte eine Nutzerin unter seinem Beitrag.

Auf seinem Profil sind allerdings nicht nur Bilder von Kendall und ihm zu sehen – Kirby schummelt sich auch in die Bilder anderer Kardashian-Jenner-Mitglieder hinein. So photoshoppt er sich unter anderem auch in ein Familienfoto, auf dem Kourtney Kardashian (40) ihn in Unterhose und Felljacke scheinbar auf Händen trägt. "Ärzte sagen, meine Knochen seien hohl, aber Kourtney ist einfach von Natur aus stark", kommentiert er ironisch das eher unkonventionelle Family-Pic.

Kirbys Bemühungen, Kendall nah zu sein, haben sich mittlerweile ausgezahlt. Denn die Brünette folgt ihm nicht nur auf Instagram, sondern will mit ihm sogar ein Reality-Format produzieren: So soll Kirby im kommenden Jahr tatsächlich seine eigene Web-Show bekommen! "Ich bin begeistert, dass die Zuschauer das Leben meines Zwillingsbruders kennenlernen", teilte Kendall scherzhaft in einem Statement mit.

Und auch Familienoberhaupt Kris Jenner (64) ist total angetan von Kirbys Bildern – sogar so sehr, dass sie sich ihrer Tochter als Co-Produzentin der Online-Serie über den Comedian anschließen wird. Im April sollen die ersten Folgen des lustigen Formats im Netz zu sehen sein.

Instagram / kirbyjenner Kendall und Kirby Jenner, Mai 2019

Instagram / kirbyjenner Kendall und Kirby Jenner, September 2019

Instagram / kirbyjenner Kardashains/Jenners, September 2016

Instagram / kirbyjenner Kirby und Kendall Jenner, Juni 2016

Instagram / kirbyjenner Khloe, Kirby, Kris und Kim, September 2018



