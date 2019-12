In Woche fünf herrscht bei Dancing on Ice Weihnachtsstimmung! Die verbliebenen Teilnehmer bringen das Fest der Liebe aufs Eis und verzaubern mit märchenhaften Küren das Publikum. Bibi & Tina-Star Lina Larissa Strahl (21) gehört zu den Favoriten der Show und kämpfte sich mit Eislauf-Partner Joti Polizoakis (24) von Woche zu Woche. Bei der heutigen Kür hatte die Blondine allerdings Probleme: Lina stürzte aufs Eis.

"Du bist aufgestanden und hast danach noch eine schwierige Pirouette gemacht", fand Jurorin Katharina Witt (54) nach der missglückten Performance aber dennoch lobende Worte für die Schauspielerin. Nachdem ihr Auftritt gut gestartet war, wurde der 21-Jährigen ein Sprung zum Verhängnis. Während Judith Williams trotzdem noch acht Punkte an die beiden vergab, konnten Kati und Jury-Kollege Daniel Weiss nur jeweils 6,5 Zähler auf das Punktekonto zufügen.

Ob das Lina am Ende den Einzug in die nächste Runde kosten könnte? Neben den Juroren haben auch die Zuschauer ein Wörtchen mitzureden. In einer Promiflash-Umfrage kurz vor der Sendung konnte sich die Film-Darstellerin hinter den Konkurrent Eric Stehfest den zweiten Platz auf der Favoriten-Liste sichern. 30 Prozent der Leser stimmten für sie ab.

© SAT.1/Willi Weber Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Getty Images Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Daniel Weiss, Katharina Witt und Judith Williams

Anzeige

SAT.1/Willi Weber "Dancing on Ice"-Kandidaten Eric Stehfest und Amani Fancy



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de