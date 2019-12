Welcher Star kann sich am heutigen Abend auf die größte Fan-Unterstützung freuen? Um 20:15 Uhr startet Dancing on Ice in die nächste Runde und die sechs verbliebenen Promi-Kandidaten wagen sich mit ihren professionellen Eiskunstlauf-Partnern wieder auf die vereiste Fläche. Promiflash wollte wissen, wer die Zuschauer in den vergangenen Wochen am meisten von sich überzeugen konnte. Und siehe da: Ex-GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (30) gilt kurz vor der Show als absoluter Titel-Favorit!

Mit 39,1 Prozent der Stimmen setzte sich der Schauspieler in einer Promiflash-Umfrage auf die Spitzenposition. Damit liegt der 30-Jährige fast zehn Prozent vor Verfolgerin Lina Larissa Strahl (21), die mit 428 Stimmen (Stand Freitag, 19.15 Uhr) immerhin noch 30 Prozent der Fan-Votes einheimsen konnte. Bereits in der vergangenen Folge waren sich die Zuschauer einig, dass Eric es in dem Format noch weit schaffen könnte: Vor der vierten Ausgabe stand er ebenfalls auf Platz eins der zugehörigen Befragung.

Während der Serien-Star sich von Woche zu Woche weiterkämpft und trotz eines Sturzes in Runde fünf gewählt wurde, hieß es für zwei seiner Konkurrenten am vergangenen Freitag leider Abschied nehmen: Für Klaudia Giez (23) und Jenny Elvers (47) war der Traum vom Siegertreppchen geplatzt. Nach dem Skate-Off mussten sie das Format verlassen. Folgen könnte ihnen diese Woche nun André Hamann (32). Mit nur 1,5 Prozent der Stimmen liegt er in der Umfrage auf dem letzten Platz.

Christoph Hardt/Future Image/ ActionPress Die Stars von "Dancing on Ice"

Jens Krick / Future Image/ ActionPress Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Jens Krick / Future Image/ ActionPress Klaudia Giez und Jenny Elvers mit ihren Tanzpartnern bei "Dancing on Ice"

