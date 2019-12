Süße Familien-Einblicke von Camila Cabello (22)! Für die Musikerin hätte das Jahr 2019 nicht besser laufen können: Erst im Sommer hatte das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied seine Beziehung zu Schmusesänger Shawn Mendes (21) publik gemacht und zeigt sich seitdem überglücklich mit dem Kanadier. Auch beruflich kann die gebürtige Kubanerin nicht meckern: Ihr Song "Señorita" landete schon kurz nach der Veröffentlichung auf Platz zwei der US Billboard Hot 100. Aktuell plant die hübsche Brünette ihr zweites Solo-Album "Romance" – und darüber freut sich auch ihr Papa Alejandro Cabello, wie Camila jetzt mit einem süßen Schnappschuss zeigt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige am Donnerstag den Screeshot von einem Facetime-Telefonat mit ihrem Vater: Voller Freude strahlt Alejandro mit einem breiten Grinsen in die Kamera, während seine Tochter eine verschmitzte Grimasse zieht und den Daumen in die Höhe streckt. Das Bild kommentierte die Songwriterin mit dem Satz: "Mein Papa ist gespannt auf 'Romance'!"

Camila und ihr Dad haben ein besonders enges Verhältnis zueinander. So durfte der Kubaner seinen Nachwuchs 2018 auch schon zu den American Music Awards begleiten. Im Oktober veröffentlichte die Beauty zudem einige süße Aufnahmen zu Alejandros Geburtstag: "Dein Glaube an mich macht mich so stark und erinnert mich daran, an mich selbst zu glauben. Du gibst die stärkste, wildeste, albernste und reinste Liebe auf der ganzen Welt!", schwärmte Camila von ihrem Papa.

