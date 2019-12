Justin Bieber (25) hat sich wieder unter die Nadel gewagt! Ob an Armen und Beinen, am Oberkörper oder im Halsbereich – den Körper des Sängers zieren bereits zahlreiche, großflächige Tätowierungen. Einen eindeutigen Stil lässt sich dabei nicht erkennen, der "What Do You Mean?"-Interpret trägt unterschiedlichste Motive: vom Super-Mario-Geist über einen Adler bis zu einem Jesus-Porträt. Nun fand Justin offenbar erneut eine freie Stelle und ergänzte seinen Body um ein weiteres Bild!

"Ich habe ein neues Tattoo, wollt ihr es sehen?", fragte Justin seine Fans in seiner Instagram-Story. Und ob sie wollen! Wenig später präsentierte er seiner Community dann sein neuestes Motiv: Unter seinem bekannten Schwalben-Tattoo am Hals steht nun das Wort "Forever" (dt.: für immer). "Danke für immer", fügte der 25-Jährige der Aufnahme an. Seine Follower sind geflasht vom Ergebnis und hinterließen zahlreiche, anerkennende Kommentare.

Eins bleibt Justin den Usern aber noch schuldig – die Bedeutung des Tattoos: Möchte der Kanadier etwa mit dem Wort ausdrücken, dass er für den Rest seines Lebens mit seiner Frau Hailey (23) zusammenbleiben möchte? Es wäre nicht das erste Liebes-Tattoo für eine Herzdame. Er hatte sich einst eine Hommage an seine damalige Freundin Selena Gomez (27) stechen lassen und auch mit seiner Ehefrau trägt er bereits ein Partner-Motiv auf der Haut. Aber was meint ihr: Hat er sich das Tattoo für Hailey stechen lassen? Stimmt ab.

Instagram / justinbieber Justin Biebers neues Tattoo, Dezember 2019

Anzeige

Actionpress/ Juliano-az/X17online.com Justin Bieber in Santa Monica, Dezember 2019

Anzeige

Actionpress/ ROL/X17online.com Justin und Hailey Bieber nach einem Gottesdienst in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de