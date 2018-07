Hängt Justin Bieber (24) noch an seiner Ex? Der Weltstar hat sich kürzlich mit dem Model Hailey Baldwin (21) verlobt! Manche seiner Fans hatten aber eigentlich gehofft, dass seine Wahl auf On-Off-Freundin Selena Gomez (25) fällt. Ihr zu Liebe hat der "Let Me Love You"-Interpret sich vor vielen Jahren sogar ein Tattoo stechen lassen! Und das trägt er auch heute noch: Trotz seiner Verlobung mit Hailey hat Justin die Hommage an Selena noch nicht entfernen lassen!

So manch ein aufmerksamer Fan wird das auf den aktuellen Fotos des Biebers bemerkt haben. Der dunkelhaarige Engel, der Selena darstellen soll, ziert noch immer die Haut über Justins linkem Handgelenk! Ob er sich das Tattoo mit einer schmerzhaften Prozedur entfernen lassen wird? Vielleicht wird der Biebs aber auch auf die in Hollywood übliche Methode zurückgreifen, die Erinnerung an die Exfreundin einfach mit einem anderen Motiv überstechen zu lassen.

Oder Justin folgt einem anderen Trend und lässt sich im Gegenzug einfach einige Tattoos für seine Verlobte stechen! Da sein gesamter Körper bereits mit den dauerhaften Accessoires verziert ist, dürfte er mit ein paar weiteren wohl keine Probleme haben.

Jared Siskin/ Getty Images Selena Gomez bei der Prada Resort 2018 Fashion Show in New York

Anzeige

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber in New York, Juli 2018

Anzeige

Instagram / justinbieber Hailey Baldwin und Justin Bieber

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de