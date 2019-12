Jennifer Lopez (50) stimmt sich schon mal mit den neuen Kollegen ein! Bei der Sängerin könnte es aktuell kaum besser laufen: Sie ist nicht nur mit ihrer Musik megaerfolgreich und darf sogar in der Halbzeitshow vom Super Bowl auftreten, sie startet auch mit ihrem Film "Hustlers" durch – und bekam nun auch noch die ehrenvolle Aufgabe zugeteilt, durch eine Folge der beliebten Show Saturday Night Live zu führen. Damit J.Lo schon mal bestens ins Team reinfindet, war sie nun auch Teil eines kleinen Firmen-Ausfluges – und machte dabei selbstverständlich eine wunderbare Figur!

Das besondere Firmen-Event fand im It-Restaurant Lattanzi Ristorante in New York statt. Dort traf sich Jennifer in Begleitung ihres Liebsten Alex Rodriguez (44) mit dem SNL-Cast. Dafür hatte sich das Paar auch ziemlich stylisch aufgebrezelt: Jennifer setzte auf einen Oversized-Mantel im Karomuster mit Leder-Details. Dazu kombinierte sie sexy schwarze Overknee-Stiefel. Ihr Liebster entschied sich für einen schicken Klassiker: Er erschien im dunklen Anzug.

In den vergangenen Wochen hatte J.Lo eher auf schärfere Looks verzichtet. Nach der Filmpremiere von "Hustlers", in der die Beauty die eine oder andere leicht bekleidete Poledance-Session hinlegt, überraschte sie auffällig oft mit hochgeschlossener, weiter Kleidung. Die prüderen Zeiten scheinen nun spätestens mit diesem heißen Ensemble wieder vorbei zu sein...

Splash News Jennifer Lopez und Alex Rodriguez in New York

Anzeige

Splash News Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de