Ein seltener Anblick, der die Herzen der Fans erwärmt! Normalerweise zeigt sich Kim Kardashian (39) im Netz immer in perfekter Pose und professionell gestylt. Dabei wird nichts dem Zufall überlassen. Eine kleine Ausnahme scheint es allerdings doch zu geben: Beim Herumalbern mit ihren vier Kids vergisst die Ehefrau von Kanye West (42) ihr Profi-Image offenbar dann doch. Und zeigt sich so, wie sie ist: So wie nun mit Töchterchen North (6), mit der sie für ein Selfie tief in die Grimassen-Kiste griff!

Am Dienstag teilte die Keeping up with the Kardashians-Beauty auf Instagram ein lustiges Selfie von sich und ihrer ältesten Tochter, auf dem beide Fratzen schneiden. Ihre Fans feierten ihren ehrlichen Post: "Ihr seid so süß zusammen. Du inspirierst so viele Leute jeden Tag mit deinen Beiträgen. Danke dafür", schrieb eine Nutzerin unter ihr Bild. Viele Follower sahen auf dem Foto aber auch eine große Ähnlichkeit zwischen North und ihrem Vater. "Sie sieht aus wie Kanye in weiblich. Krass", fand ein Nutzer.

Dass Kims Kinder ihr ganzer Stolz sind, zeigte die 39-Jährige auch mit ihrem Geburtstagspost von Sohnemann Saint (4). Auf dem Foto sieht man den Vierjährigen frech in die Kamera lachen, wozu die vierfache Mutter schrieb: "Du bringst so viel Freude in meine Seele. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich dein Lächeln liebe!"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2019

Getty Images & Instagram / krisjenner Kanye West und seine Tochter North

Instagram / kimkardashian Saint West, Dezember 2019

