Was für eine stolze Oma! Kris Jenner (64) ist das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans – wohl eine der bekanntesten Familien der Welt. Ihre sechs Nachkommen sind selbst längst absolute Mega-Stars und gründen nun wiederum fleißig ihre eigenen Familien. Mittlerweile hat der Momager schon zehn Enkelkinder – und geht in seiner Rolle als Oma voll und ganz auf. Das bewies Kris nun erneut: Zum vierten Geburtstag von Kim Kardashians (39) Sohn Saint West (4) gab es nun einen dicken Gratulationspost von der Großmutter!

Auf Instagram wandte sich die 64-Jährige mit liebevollen Worten an ihren Enkel: "Herzlichen Glückwunsch, Saint! Ich kann nur schwer glauben, dass du jetzt schon vier Jahre alt bist! Du wirst so schnell groß", sinnierte Kris zu einer XXL-Bilderreihe, die Saint in verschiedenen Phasen seiner Lebensjahre zeigt. "Du bist so ein süßer, witziger, netter und wunderbarer Junge und ich liebe es, dein süßes Gesicht und dein wunderschönes Lächeln zu sehen [...]. Ich liebe dich, Sainty", schwärmte der Reality-Star gerührt weiter.

Auch Mama Kim nahm diesen besonderen Tag zum Anlass ihrem Jungen eine zuckersüße Liebeserklärung zu machen: "Ich habe keine Worte dafür, wie sehr ich dein Lächeln und diese Löckchen liebe, Saint! Du bringst so viel Freude in meine Seele. [...] Herzlichen Glückwunsch an meinen süßen, süßen Sainty!", schrieb sie zu einem Foto von ihrem zweitältesten Kind. Gemeinsam mit Mann Kanye West (42) hat die Unternehmerin mittlerweile vier Sprösslinge: die sechsjährige North (6), die einjährige Chicago (1) und Baby Psalm und eben Saint.

Instagram / krisjenner Saint West mit einer Kanye-West-Maske

Instagram / krisjenner Saint West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

