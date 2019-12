Dschungel-Schock für Caitlyn Jenner (70): Das Urwald-Abenteuer ist schon wieder vorbei! Mitte November bezog die Reality-TV-Bekanntheit ihr Lager im australischen Busch. Bei "I’m a Celebrity...Get Me Out of Here!", der britischen Version des Dschungelcamps, stellte sie sich bereits zum zweiten Mal Spinnen, Kakerlaken und anderen Krabbeltieren. Die begehrte Krone konnte sich der Fernseh-Star letztlich aber nicht sichern: Caitlyn wurde aus der Show gewählt.

Bei der Entscheidungszeremonie am Lagerfeuer wurden sowohl die 70-Jährige als auch Camp-Kollegin Nadine Coyle (34) auf die Nominierungsliste gesetzt. Womit bis zu dem Zeitpunkt keiner gerechnet hatte: Beide Kandidatinnen mussten kurz darauf die Show verlassen. "Wir sind zusammen in einem Helikopter hergekommen und gehen auch wieder zusammen", zeigte sich der Keeping up with the Kardashians-Star aber nur wenig enttäuscht und verabschiedete sich überschwänglich von den verbliebenen Dschungel-Bewohnern.

Während es bei ihrer ersten Teilnahme vor 16 Jahren sogar für den Final-Einzug gereicht hatte, musste sich Caitlyn nun bereits früher geschlagen geben. Kurz zuvor gab es für die Zuschauer des Reality-Formats allerdings noch einen ganz besonderen Anblick: Die Amerikanerin ließ vor laufenden Kamera alle Hüllen fallen und duschte splitterfasernackt im Urwald-Domizil.

Getty Images Nadine Coyle im Oktober 2017

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-TV-Star

Getty Images Caitlyn Jenner, Reality-Star

