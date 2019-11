Für Caitlyn Jenner (70) wird es bald spannend! Die Vorbereitungen zum britischen Dschungelcamp laufen bereits auf Hochtouren: Nach und nach trudeln die prominenten Camp-Bewohner an der Goldküste ein. Der Transgender-Star wird sich in wenigen Tagen den Herausforderungen im Regenwald stellen und im TV-Format um den Titel der Dschungelkönigin kämpfen. Nach der Landung erkundete das ehemalige Keeping up with the Kardashians-Mitglied die Gegend rund um das Hotel.

Mit Zigarette im Mund und einer dunklen Sonnenbrille verschaffte sich Caitlyn vom Hotel-Balkon aus erst mal einen Überblick über die Lage. Bei einem gemütlichen Spaziergang am Strand genoss der Vater von Kylie (22) und Kendall Jenner (24) die letzten Atemzüge in Freiheit, bevor es schon bald in den unbewohnten Teil Down Unders geht. Von dem Show-Format habe sie offenbar kaum Kenntnisse: "Ich weiß nicht, wie es funktioniert", verriet die 70-Jährige in einem Interview mit TheSun.

Schwer zu glauben, denn Caitlyn nahm bereits an der amerikanischen Version des Dschungelcamps teil. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung reiste sie damals noch als Bruce in den tropischen Urwald. Für einen Platz auf dem Treppchen reichte die damalige Teilnahme allerdings nicht.

ActionPress Caitlyn Jenner im November 2019

ActionPress Caitlyn Jenner im November 2019

ActionPress Caitlyn Jenner im November 2019

