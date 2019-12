Hat er damit den absoluten Style-Vogel abgeschossen? Travis Scott (28) ist dafür bekannt, auf besonders hochwertige Schuhe zu stehen. Der Ex von Kylie Jenner (22) kann mittlerweile eine beachtliche Sammlung sein Eigen nennen und macht keinen Hehl aus seiner Luxustreter-Sammelleidenschaft. Bei einem Event überraschte der Rapper aber jetzt mit einem ganz besonderen Modell: Travis führte jetzt ziemlich schlichte aber teure Sneaker aus!

Am Dienstag war der 28-Jährige zu Gast bei der Dior Mens Runway Show in Miami und überraschte in ziemlich lässigen Tretern des Designers des Abends. Etwa 2.000 Dollar (umgerechnet rund 1.800 Euro) soll laut Daily Mail dieses außergewöhnliche Paar gekostet haben. Fans müssen sich aber mit dem Nachshoppen noch etwas gedulden, das luxuriöse Schuhwerk wird erst im kommenden Jahr erhältlich sein.

Erst vor wenigen Tagen wurden Stimmen laut, dass Travis immer noch an Kylie hänge. Eine Quelle verriet gegenüber People, dass die beiden immer noch etwas füreinander empfinden: "Kylie und Travis verstehen sich gut und wirken glücklich, wenn sie zusammen sind. Sie wollen sichergehen, dass Stormi ein glückliches Leben hat!"

