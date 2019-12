Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) halten für ihre Tochter zusammen! Im Oktober hatten die junge Unternehmerin und der Rapper für große Schlagzeilen gesorgt: Knapp eineinhalb Jahre nach der Geburt ihres Töchterchens Stormi Webster (1) sollen sich die Turteltauben getrennt haben. Doch zwischen den Ex-Partnern herrscht kein böses Blut – im Gegenteil: Kylie und Travis feierten nun trotz ihres Liebes-Aus' gemeinsam Thanksgiving!

Wie ein Insider nun gegenüber People berichtet, sei der Musiker von Kylies Mutter Kris Jenner (64) nach Palm Springs eingeladen worden und habe das US-amerikanische Erntedankfest dort mit den Kardashian-Jenners, inklusive seiner Ex verbracht: "Sie feiern alle großen Feiertage gemeinsam mit Stormi. So war es auch an Thanksgiving!", schilderte die Quelle und ergänzte: "Kylie und Travis verstehen sich gut und wirken glücklich, wenn sie zusammen sind. Sie wollen sichergehen, dass Stormi ein glückliches Leben hat!"

Doch glaubt man dem Informanten, verbindet die Reality-TV-Beauty und den Songwriter mehr als nur ihre Kleine: "Sie sind zwar noch nicht offiziell wieder zusammen, aber man kann sehen, dass sie noch ineinander verliebt sind!" Was meint ihr: Kommen Travis und Kylie wieder zusammen? Stimmt unten ab.

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Palm Springs, Thanksgiving 2019

kyliejenner/Instagram Travis Scott und Kylie Jenner

