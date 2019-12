Bei Nazan Eckes (43) steht Familie an erster Stelle! Neben ihrem stressigen Job im Rampenlicht nimmt sich die Moderatorin auch viel Zeit für ihre Rolle als Zweifach-Mutter. Regelmäßig teilt die brünette Schönheit im Netz Einblicke in den Alltag mit ihren beiden Söhnen. Nun verriet die Beauty, wie sie den Nikolaustag mit ihren Sprösslingen verbrachte – dabei standen ihre Liebsten im Mittelpunkt!

Am 6. Dezember nahm sich Nazan viel Zeit für ihren Mann und die zwei Kinder: "Zeigt euren Liebsten, was sie euch bedeuten, umarmt eure Kinder, schmatzt sie ab, einmal übers ganze Gesicht", teilte die TV-Bekanntheit via Instagram mit. Ihr Nachwuchs würde den Bussi-Alarm zwar hassen, doch sie mache es trotzdem! Das traditionelle Vorweihnachtsfest genossen die vier dann ganz entspannt mit guten Freunden.

Immer noch hält die Löwenmama das Gesicht ihrer Jungs aus der Öffentlichkeit heraus – stattdessen postete sie drei spontane Schnappschüsse von sich selbst. Darauf trägt Nazan einen roten Pyjama und die dazu passende Lippenstiftfarbe. "Tollen Nikolaustag, du zauberhafte Schönheit", lautete nur eines von zahlreichen User-Komplimenten.

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes, Moderatorin und Model

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes im Dezember 2019

Instagram / eckes.nazan Nazan Eckes' Söhne im Juni 2018

