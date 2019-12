2019 hatten die deutschen YouTube-Fans wieder einige ausgefallene und coole Clips zu bewundern! Unzählige Vlogs, Tutorials, Real-Talk-Videos, Musik-Clip, Parodien und mehr wurden auf der Web-Video-Plattform hochgeladen und gestreamt – einige deutlich erfolgreicher als andere. Zum Jahresabschluss hat YouTube die meistgeklickten deutschen Videos veröffentlicht. Und ein Clip dürfte bei dem Top-Ranking für eine Überraschung sorgen – denn Estefania Wollny (17) hat es auf Platz sieben geschafft!

Doch nicht etwa ein Ausschnitt aus Estefanias Reality-TV-Show Die Wollnys wurde in die obere Riege katapultiert, sondern ihr Ausflug in eine Castingshow! Die Schülerin nahm am DSDS-Casting teil und versuchte mit ihrer Interpretation von Rihannas (31) "Take A Bow", die Jury um Dieter Bohlen (65) von sich zu überzeugen. Und Estefania begeisterte – sie heimste den begehrten Recall-Zettel ein. Diesen Gesangsauftritt wollten sich 7,5 Millionen Menschen nicht entgehen lassen und klickten die Aufnahme an.

Doch was waren die erfolgreichsten Video-Clips auf YouTube Deutschland? Rezo räumt die Goldmedaille ab. Der Netz-Star griff mit seiner Polit-Ansage "Die Zerstörung der CDU" unglaubliche 16,3 Millionen Zuschauer ab. Das zweite Treppchen sichert sich Julien Bam (31). Der erste Teil seiner Parodie-Reihe "Märchen in Asozial" knackte stolze 15 Millionen Aufrufe. Knapp dahinter landet eine ungewöhnliche Musik-Combo: nämlich Capital Bra (25) und Klaas Heufer-Umlaufs (36) Track "Die Gang ist mein Team" mit 8,4 Millionen Views.

Die Top-Videos auf YouTube Deutschland 2019:

1. Platz: "Die Zerstörung der CDU"

2. Platz: "Märchen in Asozial feat. Kelly / Julien Bam"

3. Platz: "Capital Bra X Klaas – Die Gang ist mein Team / Musikvideo / Late Night

Berlin / ProSieben"

4. Platz: "Season 11 Fortnite Event"

5. Platz: "Ecken-Trick lässt Anfield beben / Liverpool - Barcelona 4:0 / Highlights -

Champions League 2018/19"

6. Platz: "Tourette im Zoo / #Teil 1"

7. Platz: "DSDS 2019 / Estefania Wollny mit 'Take A Bow' von Rihanna"

8. Platz: "Erst 14! Jüngster Comedian im Waschsalon - Carl Josef / NightWash live"

9. Platz: "Interview mit Dome"

10. Platz: "Christoph Waltz Gives Jimmy Fallon a German Words Quiz"

TV NOW / Stefan Gregorowius Estefania Wollny bei DSDS

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress YouTube-Star Rezo

Bieber, Tamara / ActionPress Julien Bam, YouTuber

