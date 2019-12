Wie lange dauert es wohl noch bis zur Geburt? Schauspielerin Christina Milian (38) hat bereits eine neunjährige Tochter, Violet Madison Nash – diese wird bald ein großes "Geschenk" bekommen: Nämlich ein Geschwisterchen! Im Sommer verkündete Christina stolz, zweiten Mal schwanger zu sein. Die Kugelzeit scheint die "Falling Inn Love"-Darstellerin in vollen Zügen zu genießen – auch wenn sie mittlerweile einen beachtliche Babybauch vor sich herträgt!

Am Mittwoch wurde die 38-Jährige nach einem Friseur-Besuch in Sherman Oaks, einem Stadtteil von Los Angeles, von Paparazzi abgelichtet. Auf den Bildern wirkt die baldige Zweifach-Mama total entspannt und glücklich. Liebevoll zeigte sie den Fotografen ihre gewachsende Körpermitte und strich sich über die prägnante Murmel. In ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft trägt Christina offenbar am liebsten entspannte Outdoor-Kleidung: Sie ließ sich in coolen Jeans und einem flauschigen Pullover die Haare schneiden.

In wenigen Wochen wird Christina ihren Sohn in die Arme schließen können. Auf die Zeit mit zwei Kindern freut sich die Schauspielerin schon. "Ich fühle mich geliebt und bin besonders dankbar für die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart", schwärmte sie vor Kurzem im Netz.

Backgrid; ActionPress Christina Milian, Schauspielerin

Backgrid; ActionPress Christina Milian, Sängerin und Schauspielerin

Getty Images Christina Milian beim Illuminate Festival in Los Angeles

