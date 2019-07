Baby-News bei Christina Milian (37): Die Pop-Musikerin wird zum zweiten Mal Mama! Die "AM to PM"-Interpretin ist seit 2017 mit dem französischen Musiker Matt Pokora (33) zusammen – und zwischen den beiden scheint es ernst zu sein: Vergangenen Monat gab es sogar Gerüchte, dass das Paar bald vor den Traualtar treten soll. Eine Verlobung hat die Sängerin bisher zwar nicht bestätigt, aber dafür ihre Schwangerschaft!

Die tollen Neuigkeiten verkündete die 37-Jährige dieses Wochenende auf Facebook. Auf der Social-Media-Plattform postete Christina ein Pärchen-Schnappschuss von sich und ihrem Partner, der ein Ultraschallbild in den Händen hält. Dazu schrieb die glückliche Zweifach-Mutter in spe: "Es gibt 2020 eine neue Veröffentlichung. Was für ein Segen. Lass es uns tun, Matt." Zahlreiche User freuten sich mit der singenden Schauspielerin. "Glückwunsch, Christina! Violet wird eine tolle große Schwester sein", lautete zum Beispiel ein Kommentar unter der Verkündigung.

Christina hat bereits eine Tochter: Violet stammt aus ihrer Ehe mit dem R&B-Sänger und Hip-Hop-Künstler The Dream. Ihre Ehe hielt jedoch nur kurz. Die beiden Musiker waren 2009 nur einige Monate verheiratet.

Splash News Matt Pokora und Christina Milian im Februar 2018

Anzeige

Picture Perfect / Splash News Christina Milian und Matt Pokora

Anzeige

SplashNews.com Christina Milian und Matt Pokora Anfang Mai 2019 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de