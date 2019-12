Für Bindi Irwin (21) und ihren Verlobten, Chandler Powell, steht eine aufregende Zeit bevor! Die älteste Tochter des verstorbenen "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) und ihr Langzeitfreund wollen sich das Jawort geben – Anfang 2020 will das Paar vor den Altar treten. Schon jetzt laufen die Planungen auf Hochtouren und die Turteltauben denken sogar über eine TV-Hochzeit nach. Doch egal wie der Tag ablaufen wird: Der zukünftige Ehemann Chandler kann ihn kaum erwarten!

Seine Vorfreude ist für ihn schwer in Worte zu fassen: "Neben all den Abenteuern, die wir zusammen erlebt haben, wird es das größte sein, dich nächstes Jahr zu heiraten", teilte der Wakeboarder seiner Liebsten via Instagram mit. Der Schnappschuss zeigt das junge Paar Seite an Seite vor einer atemberaubenden Kulisse am Wasser. "Ich liebe dich und kann es kaum erwarten, dass wir heiraten", schrieb der 23-Jährige.

Das baldige Brautpaar begegnete sich erstmals im November 2013 bei einem Besuch im australischen Zoo. Nach mehr als sechs Jahren Beziehung werden für die beiden Tierliebhaber nun die Hochzeitsglocken läuten.

Getty Images Chandler Powell im November 2019

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell und Bindi Irwin im Dezember 2019

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin im September 2015

