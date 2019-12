Auch Gemma Collins (38) macht sich große Sorgen um James Argent (32)! Die Liebe zwischen den beiden TV-Persönlichkeiten war zuletzt ein großes Auf und Ab. Im Mai dieses Jahres verkündete das Paar, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Nachdem sie zwischenzeitlich wieder zusammen gesichtet wurden, scheinen sie derzeit nicht mehr liiert zu sein. Zuletzt machte James allerdings mit beunruhigenden Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Er soll zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen eine Drogenüberdosis erlitten haben. Auch On-off-Liebe Gemma hat Angst um ihn.

"Gemma ist krank vor Sorge um Arg. Wenn sie nicht gerade bei ihm zu Hause ist, dann ruft sie ihn 24/7 an, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen", berichtete ein Bekannter der 38-Jährigen jetzt gegenüber The Sun. Wie die Quelle weiter berichtet, soll Gemma dem Reality-TV-Star versprochen haben, ihm in den schweren Stunden beizustehen. Erst am Mittwoch soll James "desorientiert" und "als hätte er seit Tagen nichts gegessen" vorgefunden worden sein.

Aber nicht nur die Blondine sorgt sich um den Gesundheitszustand des 32-Jährigen. Auch seine Freunde sind beunruhigt und unterstützen ihn nach der Überdosis. "Seine Freunde besuchen ihn und sie hoffen, dass der Vorfall ihm gezeigt hat, dass er sich echte Hilfe suchen muss", verriet ein Insider gegenüber Mail Online.

Getty Images TV-Star Gemma Collins

Anzeige

Getty Images Gemma Collins und James Argent im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images James Argent 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de