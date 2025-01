James Argent soll Verlobung mit seiner Miss Sweden planen

Seit September des vergangenen Jahres sind James Argent (37) und Nicoline Artursson offiziell ein Paar. Bei der neuen Flamme des britischen Reality-TV-Stars handelt es sich um die ehemalige Miss Sweden – und die scheint die The Only Way Is Essex-Bekanntheit ganz schön verzaubert zu haben. Ein Insider kündigt sogar an, dass James schon über den nächsten Schritt nachdenkt! "Er ist total verknallt. Er will ihr definitiv einen Antrag machen und ihre gemeinsame Zukunft beginnen", versichert der Informant Mirror und fügt hinzu: "Er hat absolut keinen Zweifel daran, dass sie die Frau ist, mit der er den Rest seines Lebens verbringen möchte, sie sind seelenverwandt, daran besteht kein Zweifel."

Doch nicht nur das. Die Quelle ist sich außerdem sicher, dass James durch den süßen Anblick eines befreundeten Pärchens auf diese Idee kam. "Wenn er sieht, dass sein guter Freund Mark Wright (37) und seine Frau Michelle Keegan (37) so glücklich sind und ihr erstes Baby erwarten, dann ist das für Arg ein schönes Zeichen für seine glückliche Zukunft", meint der Insider. Tatsächlich bestätigte auch der 37-Jährige selbst im Dezember, dass die Sache zwischen ihm und Nicoline kein kurzweiliger Flirt sei. Gegenüber dem Magazin schilderte er schon damals, dass sie sogar zu ihm nach Essex gezogen sei.

Bevor Nicoline und James sich gefunden haben, war der Brite eine ganze Zeit lang als Single durchs Leben gegangen. Im November 2023 enthüllte ein Insider, dass er sich von seiner damaligen Freundin Stella Turian getrennt hatte – einer 16 Jahre jüngeren Studentin. Obwohl die beiden nicht im Bösen auseinandergegangen sind, schien die Trennung James dennoch zu belasten. Doch mit der Schwedin scheint er jetzt wieder richtig glücklich zu sein. Im September 2024 widmete er ihr auf Instagram süße Worte als Beweis dafür: "Ich dachte wirklich schon, dass es bei mir [mit der Liebe] nicht klappen würde, aber dann habe ich dich gefunden und alles hat sich geändert."

Anzeige Anzeige

Getty Images James Argent, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

Anzeige Anzeige

Anzeige