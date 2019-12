Jennifer Lopez (50) könnte vermutlich nicht glücklicher sein! Seit 2017 sind die Schauspielerin und Alex Rodriguez (44) ein Paar. Im Frühjahr ging der Ex-Baseball-Profi vor einer romantischen Kulisse am Meer, während eines gemeinsamen Urlaubs vor dem Superstar auf die Knie und steckte seiner Liebsten einen 16-karätigen Diamantring an den Finger. In einem Interview verriet J.Lo, jetzt, welch große Bedeutung die Verlobung mit A-Rod für sie habe.

"Es ist ein Segen! Wenn du dich findest, so richtig findest, dann nimmt plötzlich alles seinen Platz ein", erklärte sie im Gespräch mit dem Magazin People. Sie fühle sich nun viel selbstbewusster und zufriedener und wisse jetzt, worauf es ankäme. "Aber es war ein langer Weg dahin", offenbarte die "Hustlers"-Darstellerin. Da beide Partner traditionellen Familien angehörten, habe die Eheschließung einen wichtigen Stellenwert für das Paar.

"Die Ehe ist für uns beide sehr wichtig. Wir kommen beide aus traditionellen lateinamerikanischen Familien und wir wollen es. Jeder möchte jemanden haben, mit dem man alt werden kann", beteuerte sie in einem Interview mit dem britischen Magazin Evening Standard. Am Ende des Tages sei es für die 50-Jährige nicht wichtig, wie viel sie gearbeitet und wie viel Geld sie dabei verdient habe.

Getty Images Jennifer Lopez

Getty Images Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im Mai 2019

ActionPress/WENN Ltd Jennifer Lopez und ihr Verlobter Alex Rodriguez

