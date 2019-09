Alex Rodriguez (44) und Jennifer Lopez (50) haben auf ihre Verlobung angestoßen! Im März stellte der ehemalige Baseball-Profi der Sängerin die Frage aller Fragen: An einem weißen Traumstrand ging Alex während des Sonnenuntergangs vor seiner Angebeteten auf die Knie. Jetzt, rund ein halbes Jahr später, feierte das Paar seinen nächsten Schritt auf der Liebesleiter – und J.Lo hüllte sich schon mal in ein Brautkleid-ähnliches Outfit.

In kleinem Kreis, zusammen mit ihren Familien und Freunden, feierten sie ihren Verlobung. Wie einige Fotos auf Instagram zeigen, scheinen die Bald-Eheleute ein Herz und eine Seele zu sein: Jen und A-Rod könnten kaum glücklicher aussehen! Sowohl die Braut als auch der Bräutigam in spe strahlen bis über beide Ohren und genießen sichtlich die harmonische Dinnerparty. Besonderer Hingucker: Jennifers Kleid! Das ist passend zur bevorstehenden Hochzeit nämlich bereits weiß und lässt ahnen, wie die Musikerin am wohl schönsten Tag ihres Lebens aussehen wird.

Wann und wo die Heirat stattfinden wird, verrieten die beiden Megastars noch nicht. Gerüchten zufolge sollen sich Jen und Alex im Yankee Stadium das Jawort geben. Weitere Insider wollen wissen, dass die zwei "keine große Hochzeit" planen.

Instagram / jlo Alex Rodriguez und Jennifer Lopez bei ihrer Verlobungsfeier 2019

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Verlobungsfeier im September 2019

Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez mit seinen Zwillingen Emme und Max bei der Verlobungsfeier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de