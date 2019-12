Große Trauer beim Team und den Zuschauern der Sesamstraße! Caroll Spinney, der insgesamt für 50 Jahre den großen, gelben Vogel Bibo und den Griesgram Oscar gespielt hat, ist gestorben. Er war dabei nicht nur der Puppenspieler der beiden Figuren, sondern gab ihnen auch eine Stimme und das seit 1969, dem US-Start der beliebten Kindersendung. Erst im vergangenen Jahr, mit 84 Jahren, begab sich der Amerikaner in den wohlverdienten Ruhestand und erkrankte zuletzt an der neurologischen Bewegungsstörung Dystonie. Die Nachricht, dass Caroll am heutigen Sonntag gestorben ist, verbreitete sein ehemaliger Arbeitgeber, die "Sesamstraße"-Werkstatt.

"Caroll war ein künstlerisches Genie, dessen fröhliche und liebevolle Sicht auf die Welt dazu beigetragen hat, die 'Sesamstraße' von 1969 an über fünf Jahrzehnte lang zu formen und zu definieren", ist in einem Statement auf der Website der Werkstatt zu lesen. Vor allem sein enormes Talent und sein großes Herz seien perfekt dafür gewesen, Bibo zu verkörpern, der Generationen von Kindern und Fans aller Altersgruppen begeisterte. Zu Oscar, dem Monster, das in einer Mülltonne haust, schreibt das Team: "Sein liebenswürdiger Griesgram Oscar gab uns allen die Erlaubnis, auch mal launisch sein zu dürfen."

Die Mitarbeit an der Show hat dem Verstorbenen einige Auszeichnungen beschert: Unter anderem bekam Spinney zwei Grammys, sechs Emmys und einen Stern auf dem Walk of Fame. Sein Leben und seine Karriere wurde außerdem in "I Am Big Bird" verfilmt. Und der "Sesamstraße" hatte er noch mehr zu verdanken: Am Set lernte er im Jahr 1973 seine Frau Debra kennen, mit der er insgesamt 40 Jahre lang verheiratet war.

