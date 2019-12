Will Cindy (31) ihre Heimat Berlin für die Liebe hinter sich lassen? Bei Hochzeit auf den ersten Blick gab sie Alexander das Jawort, der für sie offenbar tatsächlich ein perfektes Match ist. Nur eines ist seit dem Jawort Dauer-Thema bei den beiden: Wo wollen sie in Zukunft leben: in Berlin oder Essen? Jetzt sieht es fast so aus, als wäre eine Entscheidung gefallen: Cindy kann sich mittlerweile nämlich gut vorstellen, nach Essen zu ziehen.

Als sie ihren Alex wieder einmal zu Hause besucht hat, nahm sich die Blondine die Zeit, seine Heimatstadt einmal etwas genauer anzuschauen – ihr Fazit: "Ich kenne vor allem die Wasserteile von Essen und die gefallen mir schon mal ganz gut." Und es kommt sogar noch besser. Die 31-Jährige verriet außerdem, dass sie und ihr Mann sich bereits eine Wohnung und ein Haus angeschaut hätten. "Das ist für mich auf jeden Fall eine Option", erklärte sie weiter.

Überstürzen möchten die beiden das Ganze aber nicht. "Jetzt müssen wir zum gegebenen Zeitpunkt gucken, wie wer finanziell aufgestellt ist, wo man Vorteile hat, wo man Nachteile hat, wo vielleicht auch die Kinder gut aufwachsen später", stellte die Hobby-Bäckerin klar. Vorerst hätten sie sich laut Alex darauf geeinigt, zwischen Essen und Berlin zu pendeln.

