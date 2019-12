Das hatte sich sein Herausforderer wohl etwas anders vorgestellt! Auch am heutigen Abend ging es bei Kitchen Impossible wieder in ein heißes Kochduell. In seiner wilden Küchenschlacht kämpft Tim Mälzer (48) bekanntlich gegen die besten Köche am Herd und schickt sie auf kulinarische Reisen. Für den Schweizer Gastronom Nenad Mlinarevic nahm das Duell nun aber eine böse Wendung: Er musste ins Krankenhaus.

In der Vox-Show sollte Nenad für den Küchen-Kampf nach Singapur reisen. Obwohl er sich schon auf die spannende Aufgabe in Asien gefreut hatte, nahm der Schlemmer-Ausflug letztlich ein weniger schmackhaftes Ende: Die Reise schlug dem 38-Jährigen gewaltig auf den Magen. "Die erste Nacht war nicht so sexy. Morgens bin ich aufgewacht und hab mich echt mies gefühlt. Ich musste mich übergeben, hatte Durchfall...", berichtete er über seinen schlechten Gesundheitszustand nach der Ankunft. Wegen eines heftigen Magen-Darm-Virus' musste er drei Tage in einer Klinik verbringen.

Verloren war die Schlacht nach dem Krankenhaus-Drama allerdings vorerst noch nicht: Drei Wochen später durfte das Koch-Talent in Slowenien erneut den Kochlöffel schwingen. Letztlich konnte er sich aber nicht gegen Konkurrent Tim durchsetzen. Mit 12,6 zu 10,4 Punkten entschied der Kochbuchautor das Duell am Ende für sich.

TVNOW/PA/Frank May TV-Koch Tim Mälzer

Anzeige

TVNOW / Jürg Waldmeier Nenad Mlinarevic, "Kitchen Impossible"-Herausforderer

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de