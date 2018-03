Tim Mälzer (47) ist für seine Show "Kitchen Impossible" Feuer und Flamme! In der Vox-Sendung batteln sich ab dem 04. Februar in jeder Folge wieder zwei grandiose Spitzenköche. Dafür reisen sie in unterschiedliche Länder und müssen versuchen, einheimische Spezialitäten ohne einen Zutatenplan nachzukochen. Eine wirklich grandiose Grenzerfahrung – sowohl kulturell als auch kulinarisch, wie der Buchautor Promiflash verraten hat: "Es ist irgendwie ein Format, das ich immer machen wollte, ohne dass ich wusste, dass es das gibt."



