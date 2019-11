Sie läutet den Schwangerendspurt ein: Evelyn Weigert (29) steht kurz vor der Geburt. Im Netz teilt die Moderatorin mit ihren Fans viele Einblicke von ihrer Baby-Reise und zeigt ganz unverblümt den Alltag einer werdenden Mama – mit all seinen Ecken und Kanten. Mittlerweile befindet sich das TV-Gesicht in der 40. Schwangerschaftswoche und gibt seinen Fans ein wohl letztes, ehrliches Update: Evelyn feiert jedes einzelne Schwanger-Kilo!

Via Instagram meldete sich die 29-Jährige noch mal bei ihren Fans – und das kurz vor der Geburt. "So, meine letzten Tage als schwangere Auster gehen zu Ende, es war toll, dabei zu sein und ich gehe nicht mit leeren Händen", fing die Beauty ihren Beitrag an. Schon bald sei sie Mama – und die Extrapfunde machen ihr dabei gar nichts aus. "30 Kilo schwerer als davor und das ist doch einfach affengeil", schrieb sie stolz über ihre dazugewonnenen Pfündchen.

Erst vor wenigen Wochen amüsierte sich die Blondine über ihr Essverhalten während der anderen Umstände. Im Badeanzug posierend setzte sie im Netz ihren Babybauch dabei ziemlich gekonnt in Szene und schrieb: "Hab' heute 'nen Apfel gegessen, der Rest ist zu viel, um es aufzuzählen."

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert, TV-Gesicht

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert

Instagram / evelynweigert Evelyn Weigert, TV-Bekanntheit

