Harte Reaktion von Prinzessin Beatrice (31)! Erst kürzlich verkündete das britische Königshaus, dass sich die Tochter von Prinz Andrew (59) und Sarah Ferguson mit dem italienischen Millionär Edoardo Mapelli Mozzi (36) verlobt habe. Das wollte das Paar nun angemessen feiern – und zwar am 18. Dezember mit einer royalen Party. Doch da ihr Vater durch seine mögliche Verwicklung in den Sex-Skandal von Jeffrey Epstein (✝66) im Fokus der Medien steht, fasste die Braut in spe nun einen bitteren Entschluss: Sie sagte ihre Verlobungsfeier vorerst ab.

Das berichtet jetzt Daily Mail unter Berufung auf Royal-Expertin Charlotte Griffiths. Demnach sollte die Party im Chiltern Firehouse, einem Luxushotel in London stattfinden. Aber: "Bea musste das Datum ihrer Verlobungsfeier ändern, weil sie befürchtet, dass zu viele Fotografen draußen sind, die nach Andrew suchen." Wann und wo sie die Party nachholen wird, ist bisher nicht bekannt.

Wie sehr die 31-Jährige unter dem Skandal ihres Vaters leidet, ist dabei längst kein Geheimnis mehr. Zum Geburtstags-Dinner ihres Zukünftigen soll sie ungeschminkt erschienen sein – angeblich aus Angst, ihre Wimperntusche könne verlaufen. "Sie wirkte weinerlich – und sie weint seit dem TV-Interview tatsächlich jeden Tag", erklärte ein Insider. Erst kürzlich hatte sich Andrew öffentlich im Fernsehen zu den Vorwürfen geäußert – und danach viel Kritik einstecken müssen.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice, im September 2019

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Getty Images Prinzessin Beatrice 2018 in London

