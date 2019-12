Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) lüften ihr lange gehütetes Geheimnis! Nachdem sie ihre Beziehung erst im Juni öffentlich gemacht hatten, folgte am Wochenende die nächste Überraschung: Der Ex-Bachelor und die Influencerin erwarten ein Kind! Doch schon kurz nach dieser überraschenden Neuigkeit mussten sich die werdenden Eltern über die Berichterstattung eines TV-Magazins ärgern, das fälschlicherweise behauptet hatte, sie seien erst seit fünf Monaten zusammen. Deshalb enthüllte Angelina jetzt, wie lange sie wirklich schon ein Paar sind!

Wegen des TV-Beitrags fühle die Mami in spe sich dazu gedrängt, ihr wahres Liebes-Jubiläum mit Basti zu offenbaren – um weiteren Falschaussagen vorzubeugen. "Wir sind keine fünf Monate zusammen, sondern mittlerweile fast ein Jahr", stellte Angelina in ihrer Instagram-Story klar. "Nur hatten wir nicht das Bedürfnis, damals damit sofort an die Presse zu rennen." Anschließend bat die Beauty darum, ihre "Schwangerschaft mit Respekt zu behandeln" – oder sie eben "einfach zu ignorieren".

Auch Sebastian hatte seinem Ärger über die falschen Schlagzeilen bereits Luft gemacht. "Da werden Unwahrheiten in den Raum gestellt, was sehr schade ist. Nur weil wir halt nicht immer direkt die Interviews suchen und uns für Interviews bezahlen lassen und selbst entscheiden, wann wir welche Fakten preisgeben wollen", wütete er auf seinem Instagram-Kanal.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger und Sebastian Pannek im Winterurlaub im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de