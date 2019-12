Sebastian Pannek (33) ärgert sich über die Medien! Erst gestern haben der ehemalige Bachelor und Freundin Angelina Heger (27) die süße Nachricht über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs verkündet. Mit einem Pärchen-Pic aus dem Urlaub teilten sie die Baby-News mit ihren Fans. Auf dem Bild ist schon ganz deutlich die erste Mini-Wölbung unter dem Kleid der Beauty zu sehen. Die Art und Weise, wie nun teilweise über die Schwangerschafts-News diskutiert wird, gefällt Basti nicht.

Weil in einem Morgenmagazin beispielsweise behauptet wurde, dass die beiden erst seit etwas über fünf Monaten ein Paar seien und in den Raum gestellt wurde, dass Angelina bereits seit knapp einem halben Jahr schwanger sein könnte, äußert sich der 33-Jährige via Instagram leicht genervt zu der Thematik: "Da werden Unwahrheiten in den Raum gestellt, was sehr schade ist. Nur weil wir halt nicht immer direkt die Interviews suchen und uns für Interviews bezahlen lassen und selbst entscheiden, wann wir welche Fakten preisgeben wollen."

Ein Fakt, der bislang nicht bekannt wurde, ist die Tatsache, wann Sebastian und Angelina wirklich ein Paar geworden sind. Sebastian findet es schade, wenn bei einem schönen Thema "das Ganze dann ins Lächerliche gezogen wird und respektlos darüber berichtet wird". Angelina stellte bei Instagram klar: "Wir sind keine fünf Monate zusammen, sondern mittlerweile fast ein Jahr".

Dass die beiden ein Kind erwarten, wissen sie schon eine ganze Weile. "Wir wissen es, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr lange. Natürlich wollten wir das Glück erst mal für uns und unsere Familie genießen", verriet die werdende Mama kurz nach dem Verkündungs-Post.

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

