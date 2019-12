Fashion-Fauxpas oder sexy Hingucker? Mit ihren heißen Outfits und gewagten Looks macht Kim Kardashian (39) nicht zum ersten Mal auf sich aufmerksam. Der Reality-TV-Star hat bekanntlich ein Faible für außergewöhnliche Styles und keine Angst davor, Haut zu zeigen. Bei einer gemütlichen Shopping-Tour zieht die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin jetzt wieder alle Blicke auf sich: Sie gibt freien Blick auf ihre Nippel.

Paparazzi-Fotos zeigen die Fernseh-Bekanntheit bei einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel durch die Straßen von Los Angeles. Zu einer beigen Hose in Lederoptik trägt Kim ein mega-transparentes, rotes Oberteil, unter dem sich ihre Brustwarzen deutlich abzeichnen. Dass unter ihrem Shirt, ganz ohne BH, ziemlich viel zu sehen ist, scheint der Kurven-Queen allerdings überhaupt nichts auszumachen – immerhin lässt sich die 39-Jährige ganz entspannt von den Fotografen ablichten.

Schon im Sommer machte Kim mit einem Mega-Nippelalarm auf sich aufmerksam. Auch bei einem Lunch mit ihrer Schwester Khloe (35) verzichtete sie damals auf einen BH. Unter einem cremefarbenen Neckholder-Oberteil waren ihre Brustwarzen ziemlich deutlich zu erkennen. Bei dem Look im Juni könnte die Beauty-Liebhaberin aber möglicherweise zu Fake-Aufklebern gegriffen haben.

