Michelle Hunziker (42) zeigt sich von einer ungewohnten Seite! Seit dem 16. Mai 2019 ist die Moderatorin das Gesicht der italienischen Version von "All together now" – eine Castingshow, bei der das Talent der Kandidaten von einer 100-köpfigen Jury bewertet wird. Für den Staffelstart auf Canale 5 griff die Sängerin auch selbst zum Mikrofon: In einem Vorschau-Clip performte die Dreifach-Mutter mit knallharten Rap-Skills!

Gemeinsam mit dem italienischen Rap-Star J-Ax drehte die Blondine in Mailand ein Musikvideo als gefährliche Gangster-Braut. Mit ihrem ausgefallenen Künstlernamen als Michkere posierte die Schweizerin in knappen Outfits mit Boxerbraids, Kunstpelz und Goldschmuck vor teuren Sportwagen. "Verpiss dich oder hör mir einfach zu", kreischt die Sängerin laut Blick, nachdem inszenierte Schusslaute zu hören sind. Anschließend rappt die 42-Jährige auf Deutsch, Englisch und Italienisch weiter – dabei ertönt am häufigsten das Wort "B***"! Doch auch wenn die Beauty als Rapperin ein echter Hingucker ist – die Aufnahme dient nur als Werbematerial zur Show.

Auch Ehemann Tomaso Trussardi und Tochter Aurora unterstützten die Ex-Frau von Eros Ramazzotti (56) am Set. In einer Szene soll Michelle sogar mit der Zunge das Logo des bekannten Modekonzerns ihres Gatten berühren. Abschließend startet die ehemalige Wetten dass...?-Moderatorin zur Ehre ihrer Heimat eine kleine Jodeleinlage.

MEGA Michelle Hunziker, Moderatorin und Sängerin

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker im November 2019

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi im November 2019

