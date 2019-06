Michelle Hunziker (42) ist seit neun Jahren glücklich vergeben! 2014 ging die Moderatorin mit ihrem Tomaso Trussardi ihre zweite Ehe ein und ist mit ihm zusammen total happy. Nach der Hochzeit bekam das Paar mit Sole (5) und Celeste (4) gemeinsamen Nachwuchs. Im Promiflash-Interview plaudert die Blondine nun über ihr Liebesleben und verrät: In diesen Klamotten findet ihr Schatz sie am schönsten!

"Am liebsten hat er mich, wenn ich ganz chic angezogen bin", verrät Michelle im Gespräch mit Promiflash. Doch auch in Oversize-Outfits finde ihr Schatz sie unwiderstehlich. Egal, was Michelle trägt – Tomaso scheint ohnehin stets von seiner Liebsten begeistert zu sein. So erzählt die 42-Jährige: "Mein Mann, der liebt eigentlich alles an mir. Das hört sich zwar irgendwie nach Klischee an, aber er sagt immer, er ist total verliebt."

In einem RTL-Interview hatte Michelle vor Kurzem das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe verraten: Sie nehme sich immer bewusst Zeit für ihren Ehemann. "Um Liebe frisch zu halten, muss man mindestens zweimal in der Woche bei einem Candle-Light-Dinner etwas essen gehen und ein Gläschen Rotwein miteinander trinken", schilderte die Ex-Frau von Sänger Eros Ramazzotti (55).

