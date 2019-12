Kann aus Wissenschaft Liebe werden? Das ist die Frage, der in der aktuellen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick zwölf heiratswillige Singles nachgegangen sind – darunter auch Melissa und Philipp. Am kommenden Sonntag wird bereits die finale Folge des TV-Sozialexperiments über die Mattscheiben flimmern. Dann wird enthüllt, wer sich für die Ehe entscheidet oder wer doch lieber die Scheidung will. Bei den beiden Hamburgern scheint die Antwort glasklar: Die Zeit mit Philipp war für Melissa die schönste und emotionalste des Jahres!

Auf Instagram widmet die Yoga-Liebhaberin ihrem Göttergatten einen herzzerreißenden Liebes-Post. "Die letzten Wochen sind mit dir wie im Fluge vergangen. Doch wo ist unsere Zeit geblieben?", fragt sie. "Für mich waren die letzten Wochen die schönsten und vor allem emotionalsten Wochen in diesem Jahr", lauten ihre Worte weiter. Von der alles entscheidenden Frage der Experten will sich die Frohnatur offenbar nicht stressen lassen. "Ich hoffe es sehr, dass wir beide auf unsere Herzen hören und nicht die Zahlen und Prozente sprechen lassen", schreibt Melissa.

Auch Philipp rührt seine Herzdame im Netz immer wieder mit Pärchen-Pics und sinnlichen Worten. "Jeder Augenblick, den wir neu erleben ist ein Geschenk", meinte er zuletzt. Was glaubt ihr? Bleiben die beiden verheiratet? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Melissa und Philipp bei ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/philipp_aufdenerstenblick/ Philipp und Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de