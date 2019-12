Süßes Schwangerschafts-Update von Sabrina Mockenhaupt (39). Die Langstreckenläuferin überraschte ihre Bewunderer Ende November mit zuckersüßen Neuigkeiten: Let's Dance-Liebling Mocki erwartet ihr erstes Kind! Nachdem die Fans lange auf eine Baby-Murmel warten mussten, begeisterte sie ihre Community vor rund einer Woche mit dem ersten Bild mit Mini-Bäuchlein. Und Sabrinas Körpermitte wird von nun an wohl stärker wachsen – die 39-Jährige ist jetzt im fünften Schwangerschaftsmonat.

In ihrer Instagram-Story gibt die Brünette nicht nur ein Update zu ihrem Babybauch, sondern verrät ihrer Community auch breit grinsend – sie ist in der 17. Schwangerschaftswoche: "Hallo fünfter Monat!" Der Bauchumfang der 1,56 Meter großen Powerfrau beträgt mittlerweile 80 cm, wie sie weiter offenbart. Langsam braucht ihr Nachwuchs eben etwas mehr Platz in Mamis Bauch, denn das Würmchen ist ungefähr so groß wie eine Birne.

Die Profi-Sportlerin und ihr Liebster Kai haben sich vor wenigen Monaten das Jawort gegeben – und sie waren sich einig, danach mit der Familiengründung zu beginnen. Wie schnell der Wunsch dann aber in Erfüllung ging, damit hat die Bald-Mami nicht gerechnet: "Also nach unserer Hochzeit, kann man so sagen, der erste Eisprung hat direkt gefruchtet", verriet sie im RTL-Interview.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance"-Star

Getty Images Sabrina Mockenhaupt bei "Let's Dance" 2019

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt mit ihrem Ehemann Kai Gregor

