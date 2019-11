Der Baby-Wunsch war schnell erfüllt! Kurz nach ihrer Let's Dance-Teilnahme stand für Sabrina Mockenhaupt (38) dieses Jahr ein ganz besonderes Ereignis an: Die Langstreckenläuferin heiratete im August ihren Liebsten Kai. Jetzt – wenige Monate nach der Traumhochzeit – gab es schon die nächsten Beziehungs-News: Mocki verkündete, dass sie in der 15. Woche schwanger ist! Dass es mit der Familiengründung so schnell geklappt hat, überraschte sie allerdings selbst.

Der Profi-Sportlerin und ihrem Mann war schnell klar, dass sie einen Kinderwunsch haben – und der erfüllte sich offenbar prompt. "Also nach unserer Hochzeit, kann man so sagen, der erste Eisprung hat direkt gefruchtet", erklärte Mocki jetzt überglücklich im Interview mit RTL und ergänzte: "Wir haben gar nicht gedacht, dass es so schnell passiert und jetzt freuen wir uns natürlich."

Im Mai soll der gemeinsame Spross das Licht der Welt erblicken. Auch wenn Sabrina kurzzeitig während des ersten Schwangerschafts-Trimesters mit Stimmungsschwankungen, Kurzatmigkeit und Müdigkeit zu kämpfen hatte, gibt die Brünette jetzt wieder Vollgas: "Ich habe eine super Frauenärztin, die mich sogar motiviert, weiter laufen zu gehen und wenn es die Zeit zulässt, mache ich dies auch und merke richtig, wie gut uns das tut", erklärte Mocki kürzlich in einem Instagram-Posting.

