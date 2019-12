Snooki sagt Jersey Shore Lebewohl! Von 2009 bis 2012 war die 32-Jährige in der Realityshow zu sehen und wurde in dieser Zeit zu einer echten Kultfigur! Die Sendung lief so gut, dass sie 2018 sogar eine Neuauflage bekam und inzwischen drei weitere Staffeln umfasst. Dabei war die dreifache Mutter Jersey stets ein Teil des Formats – doch das soll sich in der vierten Staffel ändern: Snooki will die Show verlassen!

Die Brünette erklärte jetzt in ihrem Podcast "It’s Happening with Snooki & Joey": "Ich steige bei 'Jersey Shore' aus. Ich komme nicht zurück zu 'Jersey Show', falls es eine vierte Staffel geben wird." Denn es falle ihr schwer, Arbeit und Familienleben miteinander zu verbinden: "Der Hauptgrund ist eigentlich... Ich kann so nicht mehr weitermachen. Meine Kinder zu verlassen, um zu filmen, fällt mir sehr, sehr schwer."

Darüber hinaus könne sie sich nicht mehr mit dem Lebensstil identifizieren, der in der Show gezeigt werde. Sie sei nicht mehr das Partygirl von einst: "Ich mag nicht, wie ich als Person dargestellt werde. Es wird mir ein bisschen zu viel. Wenn ich mit 32 Jahren und drei Kindern eine Realityshow mache, will ich, dass sie spaßig und entspannt ist." In letzter Zeit sei ihr die Sendung jedoch zu dramatisch geworden.

enewsimage / ActionPress Snooki und Jennifer Farley bei den MTV Video Music Awards 2018

Instagram / snooki Snooki mit ihren Kindern im November 2019

Jason Mendez/Everett Collection / ActionPress Snooki in New York, 2017

